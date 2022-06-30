В США выявили более 350 случаев заражения оспой обезьян

Американские медики выявили 351 случай заражения оспой обезьян в США, свидетельствуют обновленные в среду данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно статистике, еще сутки назад в стране было подтверждено лишь 244 случая заражения ортопоксвирусом. Наибольшее число заразившихся выявлено в штате Калифорния - 80, на втором месте по заболеваемости находится штат Нью-Йорк - 74 случая, тройку замыкает Флорида - 46 случаев.

Ранее федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США объявили, что запускают чрезвычайный операционный центр по реагированию на вспышку оспы обезьян в стране. В работе центра будут участвовать около 300 сотрудников ЦКПЗ, которые намерены координировать свои действия с местными властями и международными партнерами. Белый дом также объявил, что в ближайшие недели передаст властям штатов из федеральных запасов 296 тыс. доз вакцин, которые используют для борьбы со вспышкой оспы обезьян в стране.