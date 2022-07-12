Поездка Байдена в Саудовскую Аравию не приведет к снижению цен на бензин в США

Поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не поможет в снижении цен на бензин в США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, пишет американское издание Politico.

В статье, предоставленной компанией Exxon Mobile, отмечается, что у Саудовской Аравии не так много нефти, которую она может предложить.

По данным компании, королевство изо всех сил пытается достичь своих собственных производственных целей. Для увеличения добычи нефти Саудовской Аравии также потребуется достичь консенсуса среди членов альянса ОПЕК+.

Как указывается в статье, даже если саудовцы наводнят мировой рынок большим количеством нефти, это не гарантирует, что цены на бензин снизятся.

Уточняется, что это связано с тем, что волатильность цен на нефть за последние несколько недель имеет мало общего с перебоями в поставках.

"Во многом рост цен вызван геополитикой и финансовыми спекуляциями. Если вы посмотрите на физический рынок, фактический спрос и торговлю физическими баррелями сырой нефти, то на самом деле нигде нет никаких сбоев", - заявил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бен Кэхилл .

Как сообщалось, президент США на этой неделе отправится в ближневосточный регион. Он посетит Израиль, Саудовскую Аравию. Советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в ходе турне по Ближнему Востоку Байден рассчитывает поднять вопросы, связанные с энергетикой, продовольственной безопасности.

Отвечая на вопросы журналистов, он не стал рассуждать о том, будет ли президент США в ходе этих встреч настаивать на увеличении добычи нефти в мире на какую-то фиксированную величину.