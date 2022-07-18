В США четыре человека погибли при стрельбе в торговом центре

Четыре человека убиты, еще двое получили ранения в результате стрельбы неподалеку от Индианаполиса, штат Индиана. Об этом сообщает телеканал BNO News со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, нападавший был застрелен вооруженным посетителем торгового центра.

Ранее сообщалось о двух погибших и трех пострадавших.

Обстоятельства стрельбы не приводятся, однако известно, что у нападавшего была винтовка с несколькими магазинами. Очевидцы происшествия сообщают, что слышали от 20 до 30 выстрелов.