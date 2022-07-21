Среди американцев вырос спрос на недвижимость в ЕС

Рост стоимости жизни, высокий уровень преступности в некоторых городах США и расширение возможностей удаленной работы сделали европейский рынок недвижимости более привлекательным для американцев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство Bloomberg.

По его данным, самыми популярными странами среди граждан США являются Италия, Португалия, Испания, Греция и Франция. Так, например, по информации Sotheby’s International Realty, число запросов от американцев, желающих переехать в Грецию, с апреля по июнь 2022 года выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Как отметил специалист по недвижимости из британской консалтинговой компании Knight Frank Джек Харрис, во Франции и Италии спрос на недвижимость среди граждан США является самым высоким за последние три года.

Bloomberg пишет, что американцы принесли 12% дохода Sotheby’s в Италии в первом квартале 2021 года, а в 2020 году - 5%. Число проживающих в Португалии американцев в 2021 году выросло на 45% по сравнению с предыдущим годом. В Испании с 2019 по 2021 годы стало проживать на 13% больше граждан США, спрос в этом году продолжает расти, рассказала директор испанского агентства недвижимости Viva Алехандра Ваноли.

Как отмечается, пенсионеры и обеспеченные американцы традиционно были основными покупателями недвижимости в Европе. Однако относительно недорогое жилье, особенно в небольших городах и поселках, и возможность удаленной работы сделали Европу привлекательным местом для более широкого круга людей.

По данным Министерства торговли США, ВВП страны в первом квартале текущего года сократился на 1,6% в годовом исчислении. Согласно заявлению Минтруда США, потребительские цены в стране выросли по итогам июня на 9,1% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с ноября 1981 года.