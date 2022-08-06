Трамп назвал поездку Пелоси на Тайвань глупой ввиду напряженности в регионе

Бывший президент США Дональд Трамп назвал глупой поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем. Такую точку зрения он изложил, выступая в пятницу на митинге перед своими сторонниками в Уокешо (штат Висконсин), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трамп выразил надежду на то, что на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года республиканцы возьмут большинство мандатов и "покончат с сумасшедшей Нэнси Пелоси". "Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?" - изумился республиканец, выразив мнение, что поездка спикера "послужила оправданием" для действий Китая.

"Китай с Тайванем - следующие", - отметил он во время выступления, трансляцию которого вел телеканал Newsmax. "Просто наблюдайте за тем, что происходит, а это происходит у вас на глазах. Как же глупо, что она (Пелоси - прим. ТАСС) туда поехала", - констатировал Трамп.

2 и 3 августа в рамках турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона спикер нижней палаты Конгресса США посетила Тайвань. Это первый визит американского политика такого ранга за последние 25 лет. По итогам поездки Пекин ввел санкции в отношении Пелоси и ее семьи, а также приостановил работу нескольких китайско-американских межправительственных механизмов.

Кроме того, в связи с этим самовольным визитом в Тайбэй армия Китая 4 августа приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях, прилегающих к Тайваню. Они продлятся до полудня 7 августа.