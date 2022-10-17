Билл Гейтс сообщил, что его фонд сотрудничает с талибами в борьбе с полиомиелитом

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, занимающийся благотворительностью, работает вместе с временным правительством радикального движения "Талибан" в деле борьбы с полиомиелитом в Афганистане. Об этом американский бизнесмен сообщил в интервью, опубликованном в воскресенье вечером на сайте британской газеты The Daily Telegraph, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гейтс рассказал, что партнеры фонда встречались с талибами в Катаре, однако не стал вдаваться в подробности, охарактеризовав подобные контакты в качестве "очень сложной ситуации", учитывая санкции США против движения. Бизнесмен не дал прямого ответа на вопрос, готов ли он сам провести встречу с представителями "Талибана". "Честно говоря, я не знаю, носит ли эта тема секретный характер. Я бы сделал многое, чтобы помочь кампании по [ликвидации] полиомиелита. Это главный приоритет фонда", - сказал он.

Основатель компании Microsoft анонсировал выделение дополнительно $1,2 млрд на борьбу с полиомиелитом во всем мире. Всего с 2007 года его благотворительный фонд направил $5 млрд на эти цели.

Ситуация в сфере здравоохранения в Афганистане остается крайне напряженной ввиду отсутствия необходимых медикаментов и нехватки специалистов. В частности, остро стоит проблема вакцинации от полиомиелита. По данным специалистов федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 3 млн детей в Афганистане не имеют доступа к вакцине от этого инфекционного заболевания.