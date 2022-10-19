Минэнерго США объявит о продаже еще 15 млн баррелей нефти из резерва

Министерство энергетики США 19 октября объявит о продаже еще 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва в целях снижения цен на бензин в стране. Как сообщила во вторник пресс-служба Белого дома, американская администрация при этом не исключает высвобождения дополнительных объемов нефти из национальных запасов предстоящей зимой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По утверждению администрации США, "в глобальных потоках поставок сырой нефти остаются проблемы, в значительной степени это объясняется продолжающейся нестабильностью", вызванной, по мнению Вашингтона, ситуацией на Украине. "Чтобы помочь стабилизировать рынки и укрепить предложение перед лицом этих вызовов, Минэнерго выставит на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва с поставкой в декабре", - говорится в сообщении Белого дома. Данный шаг станет завершающим этапом реализации объявленного властями страны весной плана по высвобождению из национальных запасов 180 млн баррелей нефти в течение полугода.