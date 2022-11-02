ФРС США повысила ставку до 3,75-4%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного ноябрьского заседания четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3,75-4%, следует из сообщения на сайте американского регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,75-4%", - говорится в сообщении. За данное решение единогласно проголосовали все члены комитета.

ФРС также уточнила, что считает уместным дальнейшее повышение целевого диапазона базовой ставки, при этом в дальнейшем будет принимать во внимание кумулятивный эффект от прошлых повышений. "При определении темпов будущего увеличения целевого диапазона [базовой ставки] комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, а также задержки, с которыми денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, экономические и финансовые события", - пояснили там. Комитет также продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными, согласно опубликованному в мае плану.

Следующее заседание ФРС по процентной ставке состоится 14 декабря 2022 года.

Ситуация в экономике

В последние месяцы в США наблюдался значительный рост числа рабочих мест, при этом уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается высокой, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, повышением цен на продовольствие и энергоносители, а также более широким ценовым давлением, сообщается в пресс-релизе американского регулятора.

Там также отметили, что ситуация вокруг Украины вызывает "огромные экономические трудности". Война и связанные с ней события создают дополнительное повышательное давление на инфляцию и оказывают давление на экономическую активность в мире.