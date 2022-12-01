Пентагон подтвердил информацию о ликвидации в Сирии главаря ИГ

Главарь террористической организации "Исламское государство" был ликвидирован в середине октября в ходе операции, проводившейся в Сирии так называемой Сирийской свободной армией (ССА). Об этом сообщило в среду Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Смерть Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши в середине октября стала еще одним ударом для ИГ. Эта операция была проведена Сирийской свободной армией в сирийской провинции Дераа", - говорится в сообщении. Как подчеркнули при этом в Пентагоне, "ИГ продолжает оставаться угрозой для региона". "СЕНТКОМ и наши партнеры по-прежнему сосредоточены на окончательном разгроме ИГ", - подытожили в американском военном ведомстве.