США расширили список санкций по КНДР

Министерство финансов США расширило свой санкционный список по КНДР, добавив в него три физических лица. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Фигуранты списка являются представителями правящей в стране Трудовой партии Кореи. "Эти лица предоставляли поддержку [программе] создания КНДР оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что санкции направлены на то, чтобы "подорвать возможности КНДР развивать свои незаконные программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет".

"Эти действия (введение санкций - прим. ТАСС) были предприняты после того, как КНДР запустила за этот год беспрецедентное число баллистических ракет - около 60, испытав в том числе несколько межконтинентальных баллистических ракет. Эти дестабилизирующие действия создают серьезные риски безопасности для региона и всего мира", - отмечается при этом в распространенном отдельно заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.