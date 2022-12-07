Госдеп одобрил возможную продажу Южной Корее вертолетов Chinook на $1,5 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Южной Корее вертолетов CH-47F Chinook и различного оборудования суммарно на $1,5 млрд. Об этом сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, американское внешнеполитическое ведомство одобрило возможную продажу "властям Республики Корея вертолетов CH-47F и связанного с этим оборудования примерно на $1,5 млрд ". В сообщении уточняется, что Сеул ранее запрашивал разрешение на приобретение 18 указанных вертолетов, запчастей, вооружений и различных систем для них.

"Данная предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить безопасность основного союзника, который играет важную роль, содействуя политической стабильности и экономическому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечается в документе.

В Пентагоне полагают, что Сеул, в частности, сможет применять указанные вертолеты при проведении совместных операций.

Американская администрация уже уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.