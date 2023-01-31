США объявили о планах отменить введенный из-за ковида режим ЧС с 11 мая

Администрация президента США Джо Байдена выступает за прекращение 11 мая действия в стране режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Административно-бюджетного управления Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указали в американской администрации, в настоящее время действие двух положений о чрезвычайной ситуации - в связи с пандемией COVID-19 и режима ЧС в сфере здравоохранения - завершается 1 марта и 11 апреля соответственно. "План администрации состоит в том, чтобы продлить действие положений о чрезвычайной ситуации до 11 мая, а затем одновременно их отменить", - указывается в сообщении, направленном в Конгресс. Отмечается, что подобный шаг позволит администрации Байдена упорядоченно провести процесс прекращения режима ЧС.

Ранее несколько конгрессменов выступили за немедленную отмену режима ЧС. "Резкое прекращение положений о ЧС вызовет масштабный хаос и неопределенность в работе системы здравоохранения для штатов, больниц, врачей, и, что важнее всего, для десятков миллионов американцев", - отметили в американской администрации.

Помимо этого, указали в Белом доме, правительство будет выступать против законодательной инициативы, которая предлагает отменить требования обязательной вакцинации медиков, работающих в рамках федеральных программ, так как коронавирус "продолжает оставаться значительным риском для медработников и их пациентов". "Голосование за этот законопроект угрожает жизням пациентов и медицинских работников", - говорится в сообщении.

Предыдущий американский лидер Дональд Трамп в марте 2020 объявил "о чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией COVID-19". Этот режим был позднее продлен Байденом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 102 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 1,1 млн человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.