Менее трети опрошенных американцев считают, что Байден достоин переизбрания

Менее трети американцев выступают за переизбрание на предстоящих в 2024 году выборах действующего президента США Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные в четверг телеканалом CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Положительно оценивают деятельность Байдена на посту президента 42% опрошенных. В январе его действия положительно оценивали 45% респондентов. Рейтинг недовольства деятельностью Байдена на посту президента вырос до 57% по сравнению с 55% в январе. 67% опрошенных считают, что состояние здоровья Байдена не позволяет ему эффективно выполнять возложенные на него обязательства. 65% респондентов считают, что он не внушает доверия.

В общей сложности лишь 32% респондентов считают, что Байден заслуживает переизбрания на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Наименьшей поддержкой демократ пользуется среди американцев младше 35 лет. В этой возрастной категории лишь 26% опрошенных считают Байдена достойным переизбрания.

Опрос проводился в марте 2023 года - до того, как бывшему президенту США Дональду Трампу были предъявлены обвинения. Таким образом, как подчеркивает CNN, его результаты могут не отражать изменений в общественном мнении, которые могли произойти после этого.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что рейтинг президента США упал до рекордно низких 38% на фоне банковского кризиса в стране.