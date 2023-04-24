США хотят расширения каналов связи с КНР - Белый дом

США заинтересованы в расширении каналов связи с Китаем, в том числе в восстановлении связи по военной линии. Об этом заявил в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет о каналах связи между Соединенными Штатами и КНР, они остаются открытыми на разных уровнях. И они должны оставаться открытыми. На самом деле мы бы хотели, чтобы они расширялись и углублялись, включая коммуникацию по военной линии, которую Китай прервал после визита экс-спикера [Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси на Тайвань", - сказал он.

Кирби добавил, что президент США Джо Байден ожидает телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшем будущем. "Телефонный разговор между двумя лидерами состоится в то время, которое оба руководителя сочтут подходящим", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Чиновник напомнил, что Вашингтон занимается подготовкой поездки в Пекин министров финансов и торговли США Джанет Йеллен и Джины Раймондо. Кирби подчеркнул, что США по-прежнему заинтересованы в том, чтобы отмененный в феврале визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай все же состоялся.