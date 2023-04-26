Трамп усомнился в необходимости своего участия в дебатах республиканцев

Бывший президент США Дональд Трамп во вторник указал на то, что не видит смысла участвовать в дебатах кандидатов от Республиканской партии на выдвижение на пост президента Соединенных Штатов, так как считает, что обладает достаточной поддержкой сторонников партии, чтобы выиграть праймериз, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, первый раунд дебатов республиканцев пройдет в августе этого года в штате Милуоки. "Все говорят о дебатах республиканцев, однако никто не спросил одобрения у меня или предвыборного штаба перед тем как их объявлять, - написал он в своей социальной сети Truth Social. - Когда лидируешь, судя по всему, с недостижимым отрывом, и при этом есть телекомпании, ненавидящие Трампа и MAGA (Make America Great Again, главный лозунг кампании Трампа), зачем подвергать себя клевете и нападкам?".

Согласно данным последнего опроса, проведенного американской телекомпанией Эн-би-си, порядка 46% избирателей от Республиканской партии США поддержали бы кандидатуру Трампа, если бы праймериз партии проводились сейчас. При этом 31% выступили за выдвижение губернатора Рона Десантиса кандидатом на высший государственный пост на предстоящих в 2024 году выборах.