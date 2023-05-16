В ФБР объяснили ошибки в расследовании по делу Трампа несвоевременными корректировками

Допущенных ФБР ошибок в ходе расследования дела о предполагаемых связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией можно было избежать, если бы "десятки корректирующих мер" были предприняты своевременно, говорится в заявлении бюро в связи с публикацией доклада спецпрокурора Джона Дарема, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Некорректность расследований 2016 и 2017 годов, о которых говорится в докладе Дарема, стала причиной несвоевременного принятия "десятков корректирующих мер", отметили в ФБР.

"Если бы эти реформы были проведены в 2016 году, ошибок, указанных в докладе, можно было бы избежать", - говорится в заявлении.

При этом, по мнению спецслужбы, в докладе подчеркивается "важность того, чтобы Федеральное бюро расследований продолжало свою работу со строгостью, объективностью и профессионализмом, которые американский народ заслуживает и справедливо ожидает".

В понедельник спецпрокурор США Джон Дарем сообщил, что у американских спецслужб по итогам выборов 2016 года не было оснований для начала расследования о предполагаемых связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией.

Тогда расследование вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Сам Трамп также отреагировал на доклад Дарема, заявив, что американских граждан обманывали несколько лет, когда Минюст и ФБР вели расследование о его предполагаемых связей с Россией.