Белый дом указал на разногласия с республиканцами на переговорах по предотвращению дефолта

Между представителями президента США Джо Байдена и республиканцами в Палате представителей Конгресса возникли "настоящие разногласия" на консультациях по вопросу повышения потолка госдолга с целью предотвратить возможный дефолт по федеральной задолженности в стране. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель Белого дома высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Между сторонами существуют настоящие разногласия по бюджетным вопросам, и переговоры будут трудными, - отметил он. - Команда президента усердно работает над разумным решением на двухпартийной основе, которое может пройти Палату представителей и Сенат". По словам чиновника, достигнуть договоренности "все еще возможно, пока обе стороны признают, что они не получат все, что хотят".

В пятницу Белый дом и республиканцы объявили о том, что в консультациях по повышению потолка госдолга объявлена пауза. При этом спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) подчеркнул в разговоре с журналистами, что решение этой проблемы найти просто. "Послушайте, мы не можем тратить больше денег в следующем году, - отметил конгрессмен, который требует от вашингтонской администрации значительного сокращения бюджетных расходов. - Мы должны тратить меньше, чем тратили в предыдущем году. Это довольно просто".

Спикер добавил, что не разговаривал в пятницу с главой государства. Причиной паузы в консультациях он назвал "отсутствие подвижек" со стороны Белого дома.

В свою очередь лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки), комментируя паузу в консультациях, обвинил Байдена в том, что тот "ждал несколько месяцев, прежде чем согласиться на переговоры с Маккарти". "Белому дому давно пора стать серьезным. Время не терпит отлагательства", - написал он в Twitter.

Об угрозе дефолта в США

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий.

В свою очередь министр финансов Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого американский президент и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.