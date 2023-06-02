Пилотируемый полет корабля Boeing Starliner к МКС откладывается

БАКУ /Trend/ - Испытательный пилотируемый полет CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС), запланированный на 21 июля, будет отложен из-за проблем с компонентами корабля.

Директор программы по разработке космического корабля корпорации Boeing, Марк Наппи, сообщил об этом, отметив, что причинами отказа от запуска стали проблемы с парашютной системой и высокой воспламеняемостью изоляционного покрытия проводки.

Подготовка к полету будет приостановлена для устранения этих проблем, и инженеры в ближайшие 5-7 дней определят дальнейшие шаги, включая возможность разборки корабля. Конкретная дата следующей попытки запуска и продолжение миссии пока не называются. CST-100 Starliner должен доставить двух астронавтов на МКС и провести совместные работы с экипажем станции в течение около двух недель.