Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Байден примет премьер-министра Японии в Вашингтоне

США Материалы 26 января 2024 02:20 (UTC +04:00)
Байден примет премьер-министра Японии в Вашингтоне

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент США Джозеф Байден примет премьер-министра Японии Фумио Кисиду 10 апреля в Вашингтоне.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге для журналистов заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, на встрече лидеров будет подчеркнута важность двусторонних отношений и усилий по укреплению сотрудничества с партнерами из Индо-Тихоокеанского региона.

"Мы ожидаем активных дискуссий о том, как углубить сотрудничество с Японией и совместно противостоять ряду вызовов и угроз в Индо-Тихоокеанском регионе. Сюда входит и вопрос сотрудничества с Южной Кореей", - подчеркнул Дж.Кирби.

Напомним, предыдущий визит премьер-министра Японии в США состоялся в январе 2023 года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости