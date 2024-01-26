Байден примет премьер-министра Японии в Вашингтоне

БАКУ /Trend/ - Президент США Джозеф Байден примет премьер-министра Японии Фумио Кисиду 10 апреля в Вашингтоне.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге для журналистов заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, на встрече лидеров будет подчеркнута важность двусторонних отношений и усилий по укреплению сотрудничества с партнерами из Индо-Тихоокеанского региона.

"Мы ожидаем активных дискуссий о том, как углубить сотрудничество с Японией и совместно противостоять ряду вызовов и угроз в Индо-Тихоокеанском регионе. Сюда входит и вопрос сотрудничества с Южной Кореей", - подчеркнул Дж.Кирби.

Напомним, предыдущий визит премьер-министра Японии в США состоялся в январе 2023 года.