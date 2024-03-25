Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

США расширят функции своего военного штаба в Японии

США Материалы 25 марта 2024 05:26 (UTC +04:00)
США расширят функции своего военного штаба в Японии

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Военное командование США намерено расширить функции штаба своих вооруженных сил в Японии, передает Trend.

Согласно информации, планируется дать возможность штабу самостоятельно планировать совместные учения с японскими силами самообороны и активнее обмениваться информацией с японской стороной.

Ожидается, что инициатива, которая включает в себя комплексное продление двустороннего соглашения о безопасности, будет одобрена премьер-министром Японии Фумио Кисидой на встрече, запланированной на 10 апреля, с президентом США Джо Байденом.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости