США расширят функции своего военного штаба в Японии

БАКУ /Trend/ - Военное командование США намерено расширить функции штаба своих вооруженных сил в Японии, передает Trend.

Согласно информации, планируется дать возможность штабу самостоятельно планировать совместные учения с японскими силами самообороны и активнее обмениваться информацией с японской стороной.

Ожидается, что инициатива, которая включает в себя комплексное продление двустороннего соглашения о безопасности, будет одобрена премьер-министром Японии Фумио Кисидой на встрече, запланированной на 10 апреля, с президентом США Джо Байденом.