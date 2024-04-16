Минфин США введет новые санкции против Ирана

БАКУ /Trend/ - Министр финансов США Джанет Йеллен представит новые санкции против Ирана на ежегодной конференции Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно отчету, Йеллен призовет своих коллег-участников конференции принять аналогичные меры в своих странах.

Было отмечено, что министерство финансов США будет использовать санкционные полномочия совместно со своими союзниками для пресечения деятельности иранского режима.

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