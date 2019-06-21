Минск-2019: На старт выйдут азербайджанские боксеры

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Минске (Беларусь) стартуют II Европейские игры.

Как сообщает Trend, в первый день Евроигр на старт выйдут три азербайджанских боксера. Согласно жребию, все они проведут первые бои против боксеров Болгарии:



56 кг. Тайфур Алиев – Боян Асенов

91 кг. Рахиль Мамедли – Радослав Пантелеев

+91 кг. Магомед Абдуллаев – Петар Белберов

Отметим, что в Минске в этом виде будут разыгрываться 15 комплектов наград (10 весовых категорий у мужчин и пять – у женщин). На ринг выйдут 316 мастеров кожаной перчатки. В мужской части выступят 256 атлетов, в женской – 60 спортсменок.



В состав сборной вошли Руфат Гасанов (49 кг), Масуд Юсифзаде (52 кг), Тайфур Алиев (56 кг), Джавид Челебиев (60 кг), Бахтияр Газибеков (64 кг), Лоренцо Сотомайор (69 кг), Камран Шахсуварлы (75 кг), Альфонсо Домингес (81 кг), Рахиль Мамедли (91 кг), Магомед Абдуллаев (+91 кг) и Марьям Джабраилова (69 кг).

На II Европейских Играх в Минске сборная Азербайджана будет представлена 82-мя спортсменами, которые выступят во многих дисциплинах.

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