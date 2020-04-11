МВД Азербайджана о предвзятости заявлений оппозиции (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Утверждения некоторых представителей оппозиции о том, что якобы злоупотребляя объявленным в стране режимом карантина, полиция арестовывает под различными предлогами оппозиционеров, представителей независимых медиа, абсолютно предвзяты и являются шантажом.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов.

"Выступающие с такими утверждениями лица вовсе не представители оппозиции, а группа, которая занимается подрывной, деятельностью. Некоторые из них находятся в стране, другие – за ее пределами. Их цель, намерение – не что иное, как попытка ввести общественность в заблуждение, создать смятение в период особого режима карантина, и самое главное, бросить тень на принимаемые государством меры в данном направлении. Независимо от того, что они говорят, государство - со своим гражданином, и охраняет его здоровье. А что касается инсинуаций о так называемой "охоте" сотрудников и военнослужащих МВД на близких указанных лиц со злоупотреблением сложившейся ситуацией, это полностью предвзятый подход и шантаж. Только в марте за нарушение карантинного режима были привлечены к ответственности 11 человек, возбуждено пять уголовных дел, 154 арестованы в административном порядке, 33 тысячам лицам сделаны предупреждения.

Сколько здесь "их людей"? Пусть будет три или хоть пять человек. А остальные?", - задается вопросом Эхсан Захидов.

Он добавил, что независимо от политических взглядов, принадлежности к какой-либо партии, все они являются гражданами страны.

"Для сотрудника полиции, осуществляющего контроль за соблюдением карантинного режима, рискуя своим здоровьем, не имеет значения, кто по профессии задержанный человек, членом какой партии он является, его это не интересует" - добавил Эхсан Захидов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)