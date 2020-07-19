Папа Римский Франциск обеспокоен обострением отношений между Арменией и Азербайджаном

Папа Римский Франциск выразил свою обеспокоенность обострением отношений между Арменией и Азербайджаном и заявил, что надеется на скорейшее преодоление напряженности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, понтифик заявил в ходе воскресной проповеди.

"С беспокойством слежу за вооруженными столкновениями на Кавказе, между Арменией и Азербайджаном. Молюсь за семьи всех тех, кто потерял жизнь в этих инцидентах. Надеюсь, что при посредничестве международного сообщества, путем диалога и при доброй воле сторон будет достигнуто решение, гарантирующее мир во имя благополучия этих возлюбленных народов", - сказал Франциск.