Папа Римский Франциск обеспокоен обострением отношений между Арменией и Азербайджаном
Папа Римский Франциск выразил свою обеспокоенность обострением отношений между Арменией и Азербайджаном и заявил, что надеется на скорейшее преодоление напряженности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, понтифик заявил в ходе воскресной проповеди.
"С беспокойством слежу за вооруженными столкновениями на Кавказе, между Арменией и Азербайджаном. Молюсь за семьи всех тех, кто потерял жизнь в этих инцидентах. Надеюсь, что при посредничестве международного сообщества, путем диалога и при доброй воле сторон будет достигнуто решение, гарантирующее мир во имя благополучия этих возлюбленных народов", - сказал Франциск.
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