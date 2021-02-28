Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно облачная погода.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, днем местами ожидается моросящий дождь.

Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер. Tемпература воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление будет на уровне 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70-80%.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются осадки, в некоторых местах возможен снег. Ветер западный, временами сильный. Температура воздуха составит ночью от 0 до 4 градусов мороза, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью минус 3-5, днем от 0 до 3 градусов мороза.

(Редактор: Надир Насиров)