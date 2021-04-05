В Азербайджане расследуются факты нарушений в использовании сельхозкредитов

БАКУ /Trend/ - В рамках аудита формирования и использования средств Агентства аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства Счетная палата Азербайджана выявила факты использования не по назначению средств, выделенных по кредитным линиям.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты в 2020 году".

Согласно информации, материалы в связи с деятельностью ОАО "Para BOKT" по пяти фактам на сумму 210,6 тысячи манатов направлены в Генеральную прокуратуру, ведется следствие.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)