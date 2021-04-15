В войсках Нахчыванского гарнизона прошли очередные занятия по командирской подготовке (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021-й год, с командирами и заместителями командиров батальонов и батарей проведены очередные занятия по командирской подготовке.

Как сообщили в четверг Trend в Минобороны Азербайджана, в ходе занятий основное внимание было уделено повышению профессионализма офицеров, улучшению навыков управления подразделениями и командирских качеств.

В ходе итогового анализа занятий было отмечено, что офицеры показали высокие результаты, также были даны соответствующие поручения по повышению боеготовности подразделений.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)