В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются командно-штабные учения, начавшиеся в войсках Нахчыванского гарнизона 17 мая с привлечением соединений и частей различных видов войск в соответствии с боевыми задачами подразделений и с целью совершенствования полевой подготовки личного состава.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в соответствии с планом на следующем этапе командно-штабных учений на гористую и имеющую сложный рельеф местность был высажен тактический десант. Высаженные с вертолета в глубокий тыл противника диверсионно-разведывательные группы специального назначения выполнили боевую задачу, пройдя через труднопроходимую местность и крутые горные перевалы.

В ходе учений боевое слаживание частей осуществлялось в условиях, максимально приближенных к боевым. В целях совершенствования взаимодействия тактические группы батальона выполнили задачу по уничтожению подразделений условного противника, находящихся на передовой и в близком тылу.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)