Названо число заказников на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана у нас есть шесть охраняемых территорий, в том числе Лачинский, Губадлинский, Аразлинский и Дашалтинский заказники.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, особо охраняемым территориям нанесен колоссальный ущерб.

«Ущерб в настоящее время оценивается, ведутся мониторинги на реке Баситчай. На территориях, которые уже очищены от мин, мониторинги проводятся регулярно», – сказал Керимов.

Он отметил, что международным организациям направлены соответствующие обращения.

«Однако никакой реакции нет. Если в какой-либо стране животному миру наносится ущерб, за этим немедленно следует соответствующая реакция. Однако никто не поднимает вопрос по поводу того, что было совершено в Карабахе на протяжении почти 30 лет. Несмотря на трудности, мы будем отстаивать свою справедливую позицию», – добавил Вугар Керимов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)