Состоялась церемония закрытия конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония закрытия конкурса «Мастера артиллерийского огня», состоявшегося в Казахстане в рамках «Армейских международных игр – 2021».

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, по итогам конкурса, в котором приняли участие артиллеристы из девяти стран, наша команда заняла третье место. Команда Казахстана заняла первое место, а команда России – второе.

Кроме того, полковник-лейтенант Намиг Ахмедов победил в номинации «Лучший тренер», а в номинации «Лучший расчет» победу завоевал состав под руководством прапорщика Эльшада Оруджева.

Затем командам-победителям были вручены подарки.

В конце церемонии конкурс «Мастера артиллерийского огня» был объявлен закрытым.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)