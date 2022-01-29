Майор азербайджанской армии скончался от коронавируса

Азербайджан 29 января 2022 00:29 (UTC+04:00)
Майор азербайджанской армии скончался от коронавируса

БАКУ /Trend/ - Скончался офицер азербайджанской армии.

Как передает Trend, майор Араз Ибрагимов, служивший в Сухопутных войсках ВС, скончался от коронавируса.

В Минобороны подтвердили факт смерти военнослужащего.

Аллах рехмет элясин!

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