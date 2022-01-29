Майор азербайджанской армии скончался от коронавируса
БАКУ /Trend/ - Скончался офицер азербайджанской армии.
Как передает Trend, майор Араз Ибрагимов, служивший в Сухопутных войсках ВС, скончался от коронавируса.
В Минобороны подтвердили факт смерти военнослужащего.
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