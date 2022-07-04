Azercell представляет новую бизнес вертикаль на рынке мобильной связи! (R)

Azercell Финтех, объединяющий в себе финансовые и телекоммуникационные возможности, в скором времени внедрит услуги цифрового банкинга для абонентов

Стремясь предоставить клиентам доступные, удобные и прозрачные услуги, «Azercell Telecom» расширяет свой портфель цифровых продуктов. Компания реализовала новый проект, позволяющий абонентам осуществлять безналичные платежи и прочие финансовые операции.

Цифровая карта, которая будет доступна абонентам уже в ближайшем будущем, поддержит широкий спектр финансовых транзакций, включающих в себя среди прочих произведение различного рода оплат и пополнение баланса на счетах. Данная услуга стала возможной благодаря комплексному цифровому решению позволяющему удобную и быструю идентификацию клиентов.

Трансформируя традиционные способы оплаты и меняя поведение потребителя в целом, новая услуга может стать самым доступным и простым способом безналичного цифрового платежа.

Услуга будет предоставляться как пользователям нефактурной (SimSim), так и фактурной линии без каких-либо процедур, которые обычно требуются при открытии счета. Абоненты смогут активировать эту финансовую услугу через обновленное приложение Kabinetim без необходимости посещения центров обслуживания клиентов. Следует отметить, что «Azercell Telecom» реализует этот проект в сотрудничестве с «PASHA Bank», Visa и AzInTelecom.

Директор департамента Big Data, Аналитики и Специальных Проектов Azercell Азад Гусейнов отметил:

«Внедрение банковских и финтех-функций в обширную сеть Azercell создает для нас новые возможности с точки зрения диверсификации продуктового портфеля, увеличения уровня удовлетворенности клиентов, что в свою очередь, окажет положительное влияние на устойчивое развитие бизнеса в целом.»

Абоненты Azercell, желающие получить доступ к цифровой карте одними из первых, могут оформить предварительный заказ на сайте www.azercell.com.

Следует отметить, что несколько лет назад Azercell была первой телекоммуникационной компанией, которая внедрила услугу «Мобильный платеж», позволяющую абонентам осуществлять определенные финансовые операции через приложение Kabinetim.

Открыв новую главу в развитии финансовых услуг на рынке мобильной связи, Цифровая Карта Azercell поможет абонентам еще ближе приобщиться к широким возможностям цифровых технологий.