Азербайджан становится интеллектуальным центром широкого региона - экс-президент Боснии и Герцеговины

БАКУ /Trend/ - При поддержке Международного центра Низами Гянджеви Азербайджан становится интеллектуальным центром всего региона.

Об этом сказал Trend в понедельник бывший президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич.

“Я очень горд быть участником Международного центра Низами Гянджеви. Я встретил здесь много выдающихся личностей, обладающих обширными знаниями. Очень важно, что мы привносим в современный мир азербайджанский опыт как в рамках культурного наследия, так и политических достижений”, - сказал он.

По словам экс-президента, встречи, которые Международный центр Низами Гянджеви проводит по всему миру - от Европы до Азии, помогают продвигать Азербайджан во всем мире.

“Еще одним достижением является то, что Международный центр Низами Гянджеви объединяет много людей на Глобальном Бакинском форуме. Во время очередного форума, который планируется провести в марте следующего года, основные темы обсуждения будут касаться глобальных конфликтов и кризисов. Перед нами стоит так много задач. Азербайджан сейчас превращается в интеллектуальный центр широкого региона - от Южного Кавказа до Центральной Азии. Мы должны продолжить эту тенденцию в повышении осведомленности об Азербайджане во всем мире”, - добавил Иванич.

Twitter: @mariiiakhm