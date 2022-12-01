БАКУ /Trend/ - Румыния приветствует продуктивные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в четверг Trend, об этом на 29-й сессии Совета министров ОБСЕ сказал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

“Мы приветствуем продуктивные переговоры между лидерами Азербайджана и Армении при содействии президента Европейского Совета Шарля Мишеля, как и достигнутые в ходе дискуссий результаты”, - сказал он.

По словам министра, Румыния также поддерживает мониторинговую миссию ЕС, которая недавно прибыла в Армению, и где от Румынии участвуют 4 эксперта.

“Мы призываем стороны продолжать свое дипломатическое взаимодействие при поддержке ЕС, чтобы найти всеобъемлющие решения всех острых вопросов”, - добавил Ауреску.