Представители AGF избраны в технические комитеты European Gymnastics

АЛБУФЕЙРА /Trend/ - Сегодня в ходе 29-го Конгресса Европейской гимнастики (European Gymnastics), проходящего городе Албуфейра (Португалия) 2-3 декабря, наряду с выборами президента организации прошли выборы в выборы вице-президентов, членов Технических комитетов, сообщает корреспондент Trend из Португалии.

Со стороны Федерации гимнастки Азербайджана (AGF) были выдвинуты кандидатуры Евгении Виляевой в члены Технического комитета по художественной гимнастике, Руслана Эйвазова в члены Технического комитета по дисциплине "Гимнастика для всех" и Инары Исрафилбековой в члены Технического комитета по дисциплине "TeamGym".

По итогам выборов все трое были избраны членами соответствующих Технических комитетов. В Техкомы избирались по шесть человек. Евгения Виляева из 19 голосов получила 14 и заняла при голосовании 2 место среди 17 кандидатов, уступив лишь представительнице Италии. Инара Исрафилбекова выбрана в Технический комитет с 14 голосами, а Руслан Эйвазов - с 13 голосами.

Напомним, сегодня ранее министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов переизбран президентом Европейской гимнастики.