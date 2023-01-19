Посол Израиля в Азербайджане посетил Аллею Шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил Аллею Шехидов, чтобы почтить память жертв трагедии 20 Января, передает Trend со ссылкой на публикацию посла в Twitter.

"Когда мы завершили конференцию послов Израиля, Ализа Бин Нун, политический директор Министерства иностранных дел Израиля, возглавила наш визит на Аллею Шехидов в Баку, чтобы присоединиться к народу Азербайджана и почтить память жертв Черного января", - сказал посол.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в результате военной агрессии против Азербайджана со стороны подразделений Советской Армии, сил специального назначения, а также контингента внутренних войск в Баку, Сумгаите, Ленкорани и Нефтчале были совершены массовые убийства мирного населения, в том числе детей, женщин и стариков.

В результате военной агрессии оккупационных сил 149 мирных жителей были убиты, 744 получили тяжелые ранения, 4 пропали без вести. Советская армия, которая была направлена в страну с целью насильственного подавления массовых выступлений азербайджанского народа и национально-освободительного движения начатых в ответ на дискриминационную политику руководства СССР в отношении азербайджанского народа, депортацию сотен тысяч азербайджанцев с их исторических земель на территориях нынешней Армении и необоснованные территориальные претензии Армении к Карабаху, грубо нарушив международное право и Конституцию, совершила беспрецедентную расправу над гражданским населением.