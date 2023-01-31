ЕС и ФАО планируют программу по поддержке агросектора Азербайджана - Виктор Божков

БАКУ /Trend/ - ЕС и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) рассматривают совместную программу по оказанию помощи сельскохозяйственному сектору Азербайджана, в частности, местным фермерам.

Об этом сказал Trend во вторник глава отдела сотрудничества представительства ЕС в Азербайджане Виктор Божков.

"У нас есть ежегодная программа поддержки Азербайджана, которая достигает 15 миллионов евро. Каждый год мы выделяем эту сумму и принимаем решение о расходовании этих средств в разных областях, например, на здравоохранение или образование, инвестиционные возможности", - пояснил он.

Сейчас ЕС, как сказал Божков, планирует, выделив определенную часть из указанных средств, совместно с ФАО реализовать новую программу в сельскохозяйственном секторе Азербайджана.

"Я говорю, в первую очередь, о половине средств из суммы в 15 миллионов евро", - сказал он, не раскрывая других деталей.

Божков отметил, что цель состоит в том, чтобы помочь фермерам продвигать отечественное производство.

Между тем ФАО сосредоточена на реализации проектов по улучшению качества продукции и защите окружающей среды в Азербайджане, как отметил субрегиональный координатор ФАО в Центральной Азии Виорел Гуцу во время регионального семинара, посвященного деятельности представительств ФАО в Турции и Азербайджане ранее в январе.

ФАО нацелена на поддержку проектов по управлению продуктами питания и отходами в Азербайджане. Стороны реализовали более 60 совместных проектов в сельском хозяйстве, в частности, улучшили сельскохозяйственную среду, а также продовольственную безопасность в регионах страны.

Азербайджан также уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства на своих освобожденных землях.