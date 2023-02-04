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Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)

Азербайджан Материалы 4 февраля 2023 14:11 (UTC +04:00)
Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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ШУША /Trend/ - Делегация, состоящая из 30 международных путешественников, совершила пешую прогулку по городу Шуша.

Как передает в субботу корреспондент Trend, члены делегации понаблюдали за ходом мирной акции протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана на дороге Лачин-Ханкенди, побывали на знаменитой Джыдыр дюзю, посетили здание исполнительной власти, сфотографировались на центральной площади города, где находятся подвергшиеся армянскому вандализму бюсты известных деятелей азербайджанской культуры Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли.

Путешественникам рассказали о варварском отношении оккупантов к памятникам азербайджанского культурного наследия.

Затем члены делегации ознакомились с другими памятниками культуры, зданиями, подвергшимися армянскому вандализму за период тридцатилетней оккупации, а также с восстановительными работами, проводимыми в городе.

Отметим, что в состав делегации входят представители туристической элиты из США, Великобритании и Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, России.

Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)
Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)
Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)
Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)
Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)
Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)
Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)
Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)
Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)
Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)
Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)
Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)
Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)
Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)
Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)
Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша (ФОТО)
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