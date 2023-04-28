AZAL расширит свой флот современными Boeing 787 Dreamliner (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - AZAL и Boeing достигли соглашения о поставке 8 самолетов 787-8 Dreamliner. Согласно договоренности, доставка пяти из них запланирована до 2030 года, а оставшихся трех — после 2030 года, с целью обеспечения роста дальнемагистрального флота авиакомпании.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», сверхэффективные лайнеры позволят авиакомпании расширить свою маршрутную сеть и возможности для привлечения туристов в страну.

«Успешное развитие гражданской авиации страны стало возможным благодаря непрерывной поддержке и вниманию Президента Азербайджана Ильхама Алиева, – сказал президент AZAL Джахангир Аскеров. - Подписание контракта с Boeing на приобретение современных широкофюзеляжных Boeing 787 Dreamliner – важный шаг в рамках модернизации флота и повышения уровня авиаперевозок AZAL».

За счет своей гибкости, высокой дальности полета и топливной экономичности Boeing 787 Dreamliner позволил авиакомпаниям открыть более 350 новых беспосадочных маршрутов. Новые Dreamliner позволят «Азербайджанским Авиалиниям» расширить свою сеть в Европе, Азии и в других регионах.

«Благодаря самолетам Boeing 787 «Азербайджанские Авиалинии» укрепили свое лидерство среди авиакомпаний Центральной Азии. Гибкость и возможности лайнера открывают новые перспективы для туризма и экономического роста в Азербайджане, - сказал президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил. – Наше успешное сотрудничество с AZAL продолжается уже более 20 лет, и новый заказ на дополнительные Dreamliner подчеркивает важную роль нашей продукции и глубину отношений между двумя компаниями».

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» - одна из крупнейших авиаперевозчиков в Центральной Азии, которая использует в своем парке самолеты различных моделей, включая Boeing 757, 767 и 787.

Являясь ведущей мировой аэрокосмической компанией, Boeing разрабатывает, производит, предоставляет услуги и системы для эксплуатации и технического обслуживания гражданских самолетов, космических кораблей, продукции оборонного назначения для заказчиков в более чем 150 странах.