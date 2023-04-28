Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

AZAL расширит свой флот современными Boeing 787 Dreamliner (ФОТО)

Азербайджан Материалы 28 апреля 2023 16:00 (UTC +04:00)
AZAL расширит свой флот современными Boeing 787 Dreamliner (ФОТО)

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - AZAL и Boeing достигли соглашения о поставке 8 самолетов 787-8 Dreamliner. Согласно договоренности, доставка пяти из них запланирована до 2030 года, а оставшихся трех — после 2030 года, с целью обеспечения роста дальнемагистрального флота авиакомпании.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», сверхэффективные лайнеры позволят авиакомпании расширить свою маршрутную сеть и возможности для привлечения туристов в страну.

«Успешное развитие гражданской авиации страны стало возможным благодаря непрерывной поддержке и вниманию Президента Азербайджана Ильхама Алиева, – сказал президент AZAL Джахангир Аскеров. - Подписание контракта с Boeing на приобретение современных широкофюзеляжных Boeing 787 Dreamliner – важный шаг в рамках модернизации флота и повышения уровня авиаперевозок AZAL».

За счет своей гибкости, высокой дальности полета и топливной экономичности Boeing 787 Dreamliner позволил авиакомпаниям открыть более 350 новых беспосадочных маршрутов. Новые Dreamliner позволят «Азербайджанским Авиалиниям» расширить свою сеть в Европе, Азии и в других регионах.

«Благодаря самолетам Boeing 787 «Азербайджанские Авиалинии» укрепили свое лидерство среди авиакомпаний Центральной Азии. Гибкость и возможности лайнера открывают новые перспективы для туризма и экономического роста в Азербайджане, - сказал президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил. – Наше успешное сотрудничество с AZAL продолжается уже более 20 лет, и новый заказ на дополнительные Dreamliner подчеркивает важную роль нашей продукции и глубину отношений между двумя компаниями».

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» - одна из крупнейших авиаперевозчиков в Центральной Азии, которая использует в своем парке самолеты различных моделей, включая Boeing 757, 767 и 787.

Являясь ведущей мировой аэрокосмической компанией, Boeing разрабатывает, производит, предоставляет услуги и системы для эксплуатации и технического обслуживания гражданских самолетов, космических кораблей, продукции оборонного назначения для заказчиков в более чем 150 странах.

AZAL расширит свой флот современными Boeing 787 Dreamliner (ФОТО)
AZAL расширит свой флот современными Boeing 787 Dreamliner (ФОТО)
AZAL расширит свой флот современными Boeing 787 Dreamliner (ФОТО)
AZAL расширит свой флот современными Boeing 787 Dreamliner (ФОТО)
AZAL расширит свой флот современными Boeing 787 Dreamliner (ФОТО)
AZAL расширит свой флот современными Boeing 787 Dreamliner (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости