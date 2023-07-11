БАКУ /Trend/ - По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Дашкесане и Гёйгёле выпали проливные дожди.

Как сообщили Trend в гидрометеорологической службе, примерно в 16:33-16:34 в Дашкесане выпал град диаметром 12 миллиметров.

Северо-западный ветер усилился до 24 метров/сек в Гяндже, до 22 метров/сек в Геранбое, до 20 метров/сек в Ширване и Гёйчае, до 18 метров/сек в Тертере, до 16 метров/сек в Исмаиллы и Агдаме, до 23-27 метров/сек в Баку и на Абшеронском полуострове.

По данным метеостанции на Нефтяных камнях, высота волн на Каспии достигает 2 метров.