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Высота волн на Каспии достигает 2 метров

Азербайджан Материалы 11 июля 2023 03:17 (UTC +04:00)
Высота волн на Каспии достигает 2 метров

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Дашкесане и Гёйгёле выпали проливные дожди.

Как сообщили Trend в гидрометеорологической службе, примерно в 16:33-16:34 в Дашкесане выпал град диаметром 12 миллиметров.

Северо-западный ветер усилился до 24 метров/сек в Гяндже, до 22 метров/сек в Геранбое, до 20 метров/сек в Ширване и Гёйчае, до 18 метров/сек в Тертере, до 16 метров/сек в Исмаиллы и Агдаме, до 23-27 метров/сек в Баку и на Абшеронском полуострове.

По данным метеостанции на Нефтяных камнях, высота волн на Каспии достигает 2 метров.

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