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На квалификационном турнире в Баку сразятся борцы из 33 стран

Азербайджан Материалы 30 марта 2024 08:38 (UTC +04:00)
На квалификационном турнире в Баку сразятся борцы из 33 стран

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Европейском олимпийском квалификационном турнире по борьбе, который пройдет 5–7 апреля на Национальной гимнастической арене в Баку, примут участие спортсмены из 33 стран.

Как сообщили Trend в Федерации борьбы Азербайджана, наибольшее количество участников будет представлено в соревнованиях по греко-римской борьбе.

Соревнования по классической борьбе пройдут в первый день турнира, в них примут участие 117 спортсменов. Шестого апреля определятся обладатели лицензий среди 83 женщин-борцов. А в последний день соревнований на ковер выйдут 97 борцов вольного стиля. Всего за путевку на летние Олимпийские игры «Париж-2024» будут бороться 297 борцов. Будет разыграно по две лицензии на Олимпиаду «Париж-2024» в каждой весовой категории.

Продажа билетов осуществляется на сайте iticket.az. При этом треть билетов уже продана.

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