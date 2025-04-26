Путешественник из Великобритании впечатлен работами по восстановлению в Карабахе

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Впечатлен тем, как Азербайджан обустроил Карабах.

Об этом сказал в субботу Trend путешественник из Великобритании Ави Розенфельд в ходе поездки в Джебраильский район.

"Прежде всего, меня очень впечатлило, как здесь всё обустроили и сколько всего восстановили. Отдельно хочу отметить проблему мин. Сегодня мы приехали сюда, чтобы увидеть, как проходит процесс разминирования. Я считаю, что это очень важная работа со стороны правительства Азербайджана - заниматься разминированием. Было печально узнать, что на полную очистку может уйти много времени. Сегодня мы здесь, чтобы увидеть, как всё устроено, и узнать, какие шаги будут предприниматься дальше", - сказал он.

Отметим, что сегодня делегация всемирно известного клуба путешественников "NomadMania" находится в Джебраильском районе. Путешественники ознакомятся с операциями по разминированию в селе Мехдили. Ранее они побывали в Физули, Шуше и Ханкенди.