ПАЛИТРА ТЮРКСКОГО МИРА: второй международный симпозиум в Алании (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 25 апреля 2025 года в Алании — одном из знаковых культурных центров Средиземноморья — открылся второй международный симпозиум "Палитра тюркского мира", собравший художников из Азербайджана, Турецкой Республики Северного Кипра, Грузии, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, Литвы, Венгрии и Турции.

Как сообщает Trend, проект организован Союзом художников Азербайджана и Международным клубом художников при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Муниципалитета Алании (Alanya Belediyesi), Фонда продвижения туризма Алании (Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, ALTAV) и отеля Sealine Hotel Alanya. Экскурсионную и исследовательскую программу поддержали Муниципалитет Манавгата (Manavgat Belediyesi) и компания Gold Ahıskalı Real Estate Firması.

Симпозиум в Алании стал логическим продолжением проекта "Искусство без границ", начатого после симпозиума, прошедшего в Шабрани (Азербайджан) в 2024 году. Тогда был заложен вектор: формирование единого пространства художественного диалога стран тюркского мира и их культурных союзников.

Сегодня проект не просто объединяет художников, но и выстраивает новые маршруты взаимодействия, пересматривает традиционные географии искусства и находит в локальных историях глобальные смыслы. В ближайшие годы симпозиумы планируется провести во всех странах-участницах проекта, превращая их в узловые точки единого культурного пространства.

Участники, представляющие широкий спектр художественных практик — от живописи до концептуального искусства, — работают на пересечении культурных пластов: природы Средиземноморья, исторической памяти городов Манавгат и Сиде, современного урбанизма Алании.

Каждый из художников ищет в этом пространстве свои образы, свои темы — создавая произведения, которые становятся частью общего культурного поля региона.

"Палитра тюркского мира" — это не только платформа для творчества, но и пространство для осмысления культурной идентичности в условиях глобального мира, где локальное и универсальное соединяются в живую, актуальную ткань современности.