Европа и Азербайджан должны вместе искать новые источники газа для Южного газового коридора - глава МИД Польши (Эксклюзив)

18 октября 2017 09:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Польша поддерживает строительство Южного газового коридора как средство поставок в Юго-Восточную Европу газа, альтернативного российскому, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

"Мы с нетерпением ожидаем тот вклад, который Азербайджан, благодаря его сырьевому потенциалу, внесет в усиление энергетической безопасности Европы. Южный газовый коридор позволит экспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год из Каспийского региона в европейские страны. Это небольшие объемы, но они заложат основу для дальнейшего расширения и сотрудничества", - сказал Ващиковский.

По его словам, общая цель двух стран должна состоять в том, чтобы способствовать энергетической независимости Азербайджана и искать новые источники газа для Южного газового коридора.

"Это еще больше укрепит его реальный потенциал по обеспечению диверсификации в Юго-Восточной Европе, где в настоящее время доминирует российский поставщик", - сказал министр.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

(Автор: Максим Цурков, Гюльгиз Мурадова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Польши посетит Азербайджан (Эксклюзив)
Политика 10:19
Польша и Азербайджан должны использовать свои возможности для создания транспортных коридоров - министр (Эксклюзив)
Экономика 10:04
Пренебрежение и даже нарушение правил являются источником международной напряженности - глава МИД Польши (Интервью)
Политика 08:01
В Азербайджане имеются благоприятные условия для бизнеса и инвестиций - Джон Хаммонд (ФОТО)
Общество 02:06
Польша и Азербайджан должны использовать свои возможности для создания транспортных коридоров - министр (Эксклюзив)
Экономика 00:11
Европа и Азербайджан должны вместе искать новые источники газа для Южного газового коридора - глава МИД Польши (Эксклюзив)
Экономика 17 октября 23:52
Президент Польши посетит Азербайджан (Эксклюзив)
Политика 17 октября 23:09
Председательство Австрии в ОБСЕ выразило готовность поддерживать усилия по достижению мира в нагорно-карабахском конфликте
Нагорно-карабахский конфликт 17 октября 21:37
У Армении нет возможности авансировано платить за оружие - эксперт
Нагорно-карабахский конфликт 17 октября 19:31
Узбекистан и Азербайджан приняли участие в форуме Арабского экономического сотрудничества
Узбекистан 17 октября 13:17
Казахстанская торгово-логистическая компания выходит на Азербайджанский рынок
Бизнес 17 октября 11:51
Казахстан приобретет у Азербайджана авиатопливо
Энергетика 16 октября 17:45
Азербайджанские велосипеды будут экспортироваться в Грузию
Бизнес 16 октября 17:36
Азербайджан увеличил объем грузоперевозок
Бизнес 16 октября 17:17
Баку и Исламабад достигли огромных успехов в двухсторонних политических отношениях – посол
Политика 16 октября 16:33
Азербайджан незначительно сократил инвестиции в нефтяной сектор
Энергетика 16 октября 15:54
Пакистану и Азербайджану необходимо наладить прямое авиасообщение - посол
Бизнес 16 октября 15:37
Кино для социальных перемен в Баку
Культура 16 октября 14:14