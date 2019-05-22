В Азербайджане предлагается внедрение новых строительных нормативов сейсмостойкости

22 мая 2019 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Республиканском Центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана состоялись обсуждения по поводу вопросов сейсмостойкости в строительстве.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр, в Баку с визитом находится сотрудник Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора (США) Ренгин Гек и представитель Геологической службы Канады профессор Туна Онур.

Целью визита являются обсуждения в рамках проекта «Развитие сейсмических сетей в странах Центральной Азии и на Кавказе», а также проведение тренингов для сотрудников Центра. Зарубежные гости встретились с главным директором Республиканского Центра сейсмологической службы Гурбаном Йетирмишли и с группой сотрудников.

Обсуждались вопросы по текущему состоянию двустороннего сотрудничества, работе, проведенной в Азербайджане в рамках проекта «Развитие сейсмических сетей в странах Центральной Азии и на Кавказе», а также внедрению новых строительных нормативов сейсмостойкости. Предложившие внедрение новых нормативов зарубежные специалисты, отметили, что во многих странах мира они уже успешно применяются. Было также достигнуто соглашение об обучении сотрудников Центра в США.

Отметим, что в связи с внедрением новых строительных нормативов сейсмостойкости, зарубежные гости проведут в Баку ряд официальных встреч.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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