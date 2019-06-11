Азербайджан в мае повысил нефтедобычу, выполняет обязательства ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в мае повысил добычу нефти до 776 тысяч баррелей в сутки с 683 тысяч в апреле, при этом страна выполняет обязательства по сделке ОПЕК+, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.

"Суточная добыча нефти составила в мае 776 тысяч баррелей. Из них 699 тысяч баррелей пришлись на сырую нефть, а 77 тысяч баррелей составила добыча конденсата", — говорится в сообщении Минэнерго.

По данным ведомства, ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в мае составил 494 тыс. баррелей, конденсата 75 тысяч баррелей, нефтепродуктов - 14 тысяч баррелей.

По информации Минэнерго, среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане за пять месяцев составил 771,2 тысячи баррелей. То есть, добыча нефти в стране находилась в рамках обязательств, взятых на себя по соглашению ОПЕК+. Азербайджан обязался сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года, то есть до уровня 776 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (формат ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении суммарной добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие этого года.

Возможность продления сделки на второе полугодие 2019 года будет обсуждаться в Вене в начале июля.

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