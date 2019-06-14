Микаил Джаббаров: Безналичные расчеты способствуют прозрачности экономики

14 июня 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Безналичные расчеты способствуют прозрачности экономики, и министерство налогов очень тесно сотрудничает в этой области с партнерами. Как передает Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал министр налогов Микаил Джаббаров.

Министр отметил сокращение удельного веса денежной массы в декабре 2018 года на 51,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда показатель равнялся 60,1 процента.

"Думаю, это отчетливо показывает направление динамики на рынке платежей",-добавил министр.

В то же время наблюдается сокращение числа POS-терминалов на 16 процентов по сравнению с 2016 годом. Если в 2016 году число зарегистрированных POS-терминалов достигало 80 301, то на первое июня текущего года этот показатель составил 67 032. Вместе с тем, в настоящее время в обороте находится свыше 6,7 миллионов платежных карт.

"Главный вопрос заключается в том, кому из участников рынка в большей мере это выгодно - владельцам торговых точек, банкам или гражданам?"- заметил министр.

Для ответа на этот вопрос нужно обратить внимание на ряд моментов. Во-первых, каковы размеры комиссий. В настоящее время, в Азербайджане размер комиссии при оплате посредством POS-терминалов варьируется в пределах 1,29-2,37 процента. Для сравнения, в соседней Грузии эта цифра составляет 1,5-2 процента, в Великобритании - 1,5-2 процента, в Италии 2-2,5 процента, а в России она держится в пределах двух-трех процентов.

Хочу отметить, что у нас траты на комиссию и на тарифы сравнительно меньше, чем в других странах. Государство никоим образом не влияет на это.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Хазар Ахундов)

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