Buta Airways в начале сентября будет летать в аэропорт Борисполь в Киеве

БАКУ/Trend/-В связи с временным закрытием международного аэропорта Жуляны, в период с 2 по 12 сентября 2019 года все рейсы Buta Airways в Киев будут выполняться в международный аэропорт Борисполь, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Отметим, что в рамках летнего расписания на 2019 год (с 31 марта по 26 октября), рейсы Buta Airways по маршруту Баку-Киев-Баку выполняются три раза в неделю – по вторникам, средам и пятницам.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты, будут уведомлены об изменении по телефонам, указанным при покупке авиабилета.

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Buta Airways – низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

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