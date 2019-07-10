Капитал агентства интеллектуальной собственности вырос более чем в 6 раз

10 июля 2019 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По состоянию на первое января текущего года совокупный капитал агентства интеллектуальной собственности вырос до 8,049 миллиона манатов, что в 6,3 раза больше, по сравнению с позапрошлым годом (1,277 миллиона манатов), сообщает Trend со ссылкой на финансовый отчет агентства.

За отчетный период уставный капитал агентства по сравнению с предыдущим годом увеличился в пять раз - до пяти миллионов манатов, а резервный капитал - в 6,02 раза - до 3,392 миллиона манатов.

На конец прошлого года общие активы агентства выросли более чем в четыре раза - до 8,660 миллиона манатов, включая рост долгосрочных активов в пять раз, а краткосрочных - более чем в четыре раза.

Обязательства агентства за отчетный период выросли на 72,644 тысячи и составили почти 611 тысяч манатов.

В целом, чистая прибыль агентства в отчетный период составила более двух миллионов манатов. Агентство включает в нее капитальный резерв и совокупную прибыль в размере 26, 404 тысячи манатов, полученную в прошлом году. В 2017 году чистая прибыль организации составляла всего 61 манат.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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