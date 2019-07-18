Агентство пищевой безопасности Азербайджана уничтожило тысячи импортных саженцев (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В результате мер фитосанитарного контроля Агентства пищевой безопасности Азербайджана было установлено заражение особо опасным заболеванием “бактериальный рак” (Аgrobacterium tumefaciens) 13 271 саженцев миндаля, завезенных в страну из Испании.

Как сообщили в четверг Trend из агентства, учитывая особую угрозу заболевания, для предотвращения ее распространения на территории страны, саженцы были уничтожены на Бакинском заводе по сжиганию твердых бытовых отходов.

Отметим, что “бактериальный рак” является инфекционным заболеванием, которое проникает в корни и стебли растений при механических повреждениях, после чего в клетках тканей корня образуются опухоли, постепенно разрушающие его.

Бактерия паразитирует на более чем 18 наименований растений (репа, капуста, помидоры, подсолнечник, виноград, гвоздика, роза, ива и другие). Более всего она поражает ягодные, косточковые и зерновые культуры.



(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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